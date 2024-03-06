Necip Fazıl Kısakürek Yunusemre’de anıldı

Yunusemre Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi ile vatandaşlara muhteşem bir gece yaşattı. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, oda başkanları, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile birbirinden güzel eserleri seslendirdiği gece vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, etkinlikte yaptığı konuşmada "Sakarya Türküsü'nden, Çile'ye kadar Türkiye'ye mal olmuş çok büyük bir üstad olan Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle andık. Gençliğe yaptığı manevi yatırımlardan ve hizmetlerinden dolayı Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kıymetli sanatçı kardeşimiz Yücel Arzen beyefendi güzel eserlerini bizlere sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak kültürel faaliyetleri vatandaşlarımızın hizmeti sunduk bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİŞEHİRLİOĞLU, 'SANATA VE SANATÇIYA HER ZAMAN ÖNEM VERİYORUZ'

Gecede Necip Fazıl Kısakürek'ten birbirinden güzel eserleri seslendiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da organizasyonda emeği olanlara teşekkür etti Yenişehirlioğlu, "Kıymetli sanatçı kardeşimiz Yücel Arzen ve Cumhur İttifakı adaylarımız çok değerli bir isimlerdir. Kıymetli sanatçı kardeşimiz Yücel Arzen'i dinlemek muhteşem bir detay. Sanata ve sanatçıya her zaman önem veriyoruz. Hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün hem de Yunusemre Belediye Başkanımız yaptığı eserler ile sanatı da ortaya koyuyorlar. Necip Fazıl Kısakürek'in gücü, işte bu gücün karşısında feyz almış siz değerli Manisalıların karşısında saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile birbirinden güzel eserleri seslendirdiği gecenin sonunda Başkan Çerçi, sanatçılara çiçek verdi.