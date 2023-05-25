Necip Fazıl Kısakürek’e tahkir affedilmedi

HAKARETLERİ DEVAMLILIK KAZANMIŞ

Yine Akarca'nın "Her ölü rahmetle anılmaz: Necip Fazıl Kısakürek, bir Cumhuriyet düşmanı profili, ilk trolümüz" başlığı ile yayınladığı videoda ise, "Ateşin bol olsun üstat... İktidarın paralı silahşörlüğünü yapmışsa... Paralı tetikçi... Alkol, kumar ve kadın düşkünü... Kumar borcu var ya bu adamın... Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren..." şeklinde tahkir edici ifadelerinin bulunduğu tespit edildi.