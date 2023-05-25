Necip Fazıl Kısakürek’e tahkir affedilmedi

Sosyal medya içerik üreticisi olarak bilinen Tonguç Akarca, Youtube üzerinden yayınladığı "Necip Fazıl Kısakürek üstat mıydı? Tarihimizin ilk tetikçi yazarı veya trolü müydü?" başlığı ile bir video yayınladı. Türk edebiyatına iz bırakan ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu söz konusu videoda vefat eden babasına hakaret edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
BİRÇOK VİDEODA HAKARET TESPİT EDİLDİ
Şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "kişinin hatırasına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüphelinin Youtube kanalındaki birçok videoda Necip Fazıl Kısakürek'e hakaret edildiğini tespit etti. Tonguç Akarca'nın şikâyete konu videoda "Türkiye'nin ilk paralı silahşörünün, ilk paralı kalemşörünün, ilk paralı trolünün ölüm yıldönümü. Ateşler içinde uyu büyük üstat Necip Fazıl Kısakürek" şeklinde hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.
HAKARETLERİ DEVAMLILIK KAZANMIŞ
Yine Akarca'nın "Her ölü rahmetle anılmaz: Necip Fazıl Kısakürek, bir Cumhuriyet düşmanı profili, ilk trolümüz" başlığı ile yayınladığı videoda ise, "Ateşin bol olsun üstat... İktidarın paralı silahşörlüğünü yapmışsa... Paralı tetikçi... Alkol, kumar ve kadın düşkünü... Kumar borcu var ya bu adamın... Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren..." şeklinde tahkir edici ifadelerinin bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca videonun açıklama kısmında "sürekli fırıldak gibi dönen bu vatandaşımız" diyerek hakaretlerine devamlılık kazandırdığı da gözler önüne serildi.
"SÖZLERİ ELEŞTİRİ DEĞİL, TAHKİR"
Şüpheli Tonguç Akarca'nın ifadesinde, hakaret kastının bulunmadığını, eleştiri amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığını söylediği belirtilen soruşturma sonucunda savcılık iddianamesini hazırladı. Şüphelinin yayınladığı videolarda kullandığı başlıklar, açıklama kısmındaki ibareler ve sarf ettiği sözlerin bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tahkir kastı taşıdığı ve küçük düşürücü nitelikte olduğunu belirten savcılık, videoların eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Suçun uzlaşma kapsamında olduğunu ve tarafların uzlaşamadıklarını da kaydeden savcılık Akarca hakkında "zincirleme şekilde kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.