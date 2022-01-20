Haberler Yaşam Haberleri Necm Sûresi 58. Ayet - Necm Sûresi 58. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 11:29 Son Güncelleme: 20.1.2022 11:32

Necm Sûresi 58. Ayet - Necm Sûresi 58. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Necm Sûresi 58. Ayet - Necm Sûresi 58. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Pek çok insanın iyi hissetmediği, ruhsal olarak kötü olduğu dönemler olmuştur. Bu tür dönemlerde insanı rahatlatan aktivitelerden bir tanesi de Kur’an-ı Kerim okumaktır. Necm Suresi’nin 58. Ayeti ise bu bağlamda öne çıkan ayetlerdendir. Bu ayetin ruhsal sıkıntılara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle kendisini iyi hissetmeyen kimseler, Necm Suresinin 58. Ayetinin okunuşunu ve anlamını öğrenmek ve onunla şifa bulmak isterler.

Kur'an-ı Kerim'in 53. Suresi olan Necm suresi 62 ayetten oluşur. Sure, ismini ilk ayetinin başında yer alan ve yıldız manasına gelen "en- necm" kelimesinden alır. Sure Mekke döneminde inmiştir ancak 32. Ayetinin Medine döneminde indiği bilinir. Bu surede bahsedilen konular; Cebrail'in Muhammed'e ayetleri vahiy ile bildirdiğini, Allah'ın affedici olduğu ve herkesin kendi amellerinden sorumlu olduğudur.

Necm Sûresi 58. Ayet

Necm Sûresi 58. Ayet Okunuşu

Necm Sûresinin 58. Ayetinin Arapça olarak okunuşu şu şekildedir:

  • Leyse leh âmin dûni(A)llâhi kâşife(tun)

Necm Sûresi 58. Ayet Anlamı

Necm Sûresi 58. Ayetinin Türkçe meali şu şekildedir:

  • Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur.

Necm Sûresi 58. Ayeti Tefsiri

Necm Sûresinin 55-62. Ayetlerinin tefsiri, birlikte verilmiştir;

Bunca nimet, hatırlatma ve uyarıya rağmen Allah'ın birliğini ve âhiret hayatının varlığını tartışma konusu yapma küstahlığını gösteren, Kur'an'ın verdiği bilgi ve çağrılar karşısında akıl ve iz'anı harekete geçirmek yerine gaflet içinde oyalanmaktan haz alanlar eleştirilmektedir. Buna rağmen 62. âyette kısa ve etkileyici bir ifadeyle herkes Allah'a kulluk etmeye ve O'na olan saygısını belli etmeye çağırılmakta, böylece sûre asıl mesajın tekrar edilmesiyle bitirilmektedir.

56. âyeti "Bu, önceki uyarılar gibi bir uyarıdır" şeklinde de çevirmek mümkündür. Burada Hz. Muhammed'in, Kur'an-ı Kerîm'in, önceki toplumlar hakkında verilen haberlerin veya müteakip âyette yer alan kıyamet uyarısının kastedildiği yönünde yorumlar yapılmıştır. 57. âyette kıyametin her an biraz daha yaklaştığı uyarısı yapıldıktan sonra 58. âyette onu Allah'tan başka açığa çıkaracak veya onun zamanını ve nasıl olacağını bilecek yahut onu engelleyebilecek kimse bulunmadığı bildirilmektedir (Şevkânî, V, 136; Elmalılı, VII, 4615). Âlimlerin çoğunluğuna göre son âyette secde etmek gerekir.

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Necm Sûresi 58. Ayet - Necm Sûresi 58. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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