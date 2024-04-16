Necmettin Erbakan’ın Mezarı Nerede? Necmettin Erbakan’ın Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Necmettin Erbakan'ın siyasi kariyeri, 1969 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurmasıyla başladı. Bu parti, Türkiye'de İslami temellere dayanan bir siyasi hareketin ilk adımlarını atmıştır. Daha sonra Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi gibi farklı isimler altında faaliyet gösteren siyasi hareket, Erbakan'ın liderliğinde Türk siyasetinde güçlü bir konuma geldi. Necmettin Erbakan'ın mezarı nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir gibi sorular ise çokça merak edilir.

Necmettin Erbakan'ın Mezarı Nerede?

Necmettin Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 19. Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi'nin kurucusudur. 29 Ekim 1926'da Konya'da doğmuş ve 27 Şubat 2011 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.

Erbakan, 19 Ocak 2011 tarihinde sol ayağındaki bir damar iltihaplanması nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 1.5 ay hastanede tedavi gördü. 27 Şubat 2011 tarihinde solunum yetmezliği, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti.

Necmettin Erbakan'ın Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Necmettin Erbakan'ın mezarı İstanbul'da, Zeytinburnu ilçesinde bulunan Merkezefendi Mezarlığı'ndadır.

Mezarlığa nasıl gidileceğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Toplu taşıma ile:

Merkezefendi Mezarlığı'na ulaşmak için Zeytinburnu'ndan kalkan 36T, 39T, 41T, 42T, 44T, 559C, 559Y, 93T numaralı otobüslere binebilirsiniz.

Metrobüs ile ulaşmak için Zeytinburnu durağında inip, mezarlığa yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Özel araç ile: