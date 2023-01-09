Necmiye evli sevgilisi tarafından öldürüldü! Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe semti 9594 Sokak'ta 7 Ocak Cumartesi öğlen saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Necmiye Vural, sonradan evli olduğunu öğrendiği M.A.'dan ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenemeyen ve ayrılmak istemeyen 4 aylık sevgili M.A. öfkeyle talihsiz kadının evine geldi. M.A. belinden çıkardığı tabanca ile çocuklarının gözü önünde Vural'ı karnından vurdu.

O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.