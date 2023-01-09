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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:42 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:51

Necmiye evli sevgilisi tarafından öldürüldü! Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, öldürüldü

İzmir’de yaşayan 40 yaşındaki Necmiye Vural, evli olduğunu sonradan öğrendiği 4 aylık sevgilisi M.A.’dan ayrılmak istedi. Bu duruma tepki gösteren M.A., talihsiz kadını çocuklarının gözü önünde vurarak öldürdü. Şüpheli M.A. Karşıyaka’daki işyerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Necmiye evli sevgilisi tarafından öldürüldü! Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe semti 9594 Sokak'ta 7 Ocak Cumartesi öğlen saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Necmiye Vural, sonradan evli olduğunu öğrendiği M.A.'dan ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenemeyen ve ayrılmak istemeyen 4 aylık sevgili M.A. öfkeyle talihsiz kadının evine geldi. M.A. belinden çıkardığı tabanca ile çocuklarının gözü önünde Vural'ı karnından vurdu.

O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Necmiye evli sevgilisi tarafından öldürüldü! Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, öldürüldü
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