Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Toplumda her kesimden insanın başına gelebilecek olan nefes darlığı, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve vücuttaki bir takım hastalıkların sinyali olabilecek bir rahatsızlıktır, tam da bu sebeplerden dolayı nefes darlığı göz ardı edilmemesi gereklidir. Nefes darlığı yaşayan vatandaşların hangi bölüme ve doktora gitmesi gerektiği merak edilmektedir. Peki, nefes darlığı için hangi bölüme gidilir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Pek çok kesimden bireyin başına gelen nefes darlığı rahatsızlığının altında yatan pek çok sebep olabilir. Bahsi geçen sebeplerin en başında kalp yetmezliği, kansızlık, hipertiroidi, astım, düşük tansiyon ve akciğer hastalıkları gelir ki eğer bu şüpheler var ise nefes darlığı yaşanıyorsa gidilecek bölüm kardiyoloji bölümüdür. Kardiyoloji uzmanlarının yapacağı bir takım EKG, Eko testleri ve tahlillerin ışığında rahatsızlığın sebebi saptanarak tedavi programı oluşturulmaktadır.

Nefes darlığına akciğer hastalıkları yahut tamamen psikolojik rahatsızlıklar neden olabilir, bu durumda yine ilk etapta kardiyoloji bölümünde muayene olduktan sonra kardiyoloji uzmanlarının göğüs hastalıkları ya da psikiyatri bölümüne sevk etmesiyle birlikte ilgili bölümde tetkiklerin akabinde tedavi başlar. Devlet hastanesi, fakülte hastanesi ya da özel hastane fark etmeksizin nefes darlığı problemine bakan bölüm kardiyoloji bölümüdür.

Nefes darlığı soluk borusuna yabancı bir cisim kaçması yüzünden yaşanıyorsa zaman kaybetmeden 112 acil servis ekiplerine haber verilmelidir. Hasta, kendi imkanları ile hastaneye ulaşacak ise bu durumda gidilecek bölüm acil travmatoloji bölümüdür.

Uykuda Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uyku esnasında yaşanılan nefes darlığı, kişinin uyku kalitesini düşüren ve günlük hayatını etkileyen bir durumdur. Bu sebeplerden dolayı uykuda nefes yaşayan bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına ve uzman hekimlere başvurmalıdır. Uykuda nefes darlığının en yaygın sebebi 'uyku apnesi' rahatsızlığıdır, bu rahatsızlık mutlak tedavi edilmesi gereken aksi takdirde ilerdeki zamanlarda tehlikeli arz eden bir rahatsızlıktır. Ayrıca burun kemiğinde kırık ya da eğrilik, geniz eti gibi durumlarda uykuda nefes darlığına sebep olabilmektedir. Uykuda yaşanan nefes darlığı için kulak burun boğaz bölümüne gidilmesi gereklidir. Kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının yapacağı bazı tahlillerin ve muayenenin ardından, uykuda yaşanan nefes darlığının nedeni saptanarak tedavi başlamaktadır.