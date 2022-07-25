Haberler Yaşam Haberleri Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:15 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:16

Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Yediden yetmişe herkesin en kıymetli hazinesinin sağlığı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. İnsanlar hayatlarında bazı dönemlerde çeşitli sağlık problemleri yaşayabilir. Bu rahatsızlıklar kişinin günlük hayatını etkileyecek bir durumda ise sağlık kuruluşlarına başvurmak en sağlıklı yoldur. Nefes darlığı halk arasında çoğu kişinin yaşadığı bir sağlık problemidir. Bu rahatsızlıktan mustarip olan kişiler, nefes darlığına hangi doktorun baktığını merak etmektedir. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için, nefes darlığına hangi doktor ve bölümün baktığı hakkında detayları derledik.

Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Toplumda her kesimden insanın başına gelebilecek olan nefes darlığı, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve vücuttaki bir takım hastalıkların sinyali olabilecek bir rahatsızlıktır, tam da bu sebeplerden dolayı nefes darlığı göz ardı edilmemesi gereklidir. Nefes darlığı yaşayan vatandaşların hangi bölüme ve doktora gitmesi gerektiği merak edilmektedir. Peki, nefes darlığı için hangi bölüme gidilir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Pek çok kesimden bireyin başına gelen nefes darlığı rahatsızlığının altında yatan pek çok sebep olabilir. Bahsi geçen sebeplerin en başında kalp yetmezliği, kansızlık, hipertiroidi, astım, düşük tansiyon ve akciğer hastalıkları gelir ki eğer bu şüpheler var ise nefes darlığı yaşanıyorsa gidilecek bölüm kardiyoloji bölümüdür. Kardiyoloji uzmanlarının yapacağı bir takım EKG, Eko testleri ve tahlillerin ışığında rahatsızlığın sebebi saptanarak tedavi programı oluşturulmaktadır.

Nefes darlığına akciğer hastalıkları yahut tamamen psikolojik rahatsızlıklar neden olabilir, bu durumda yine ilk etapta kardiyoloji bölümünde muayene olduktan sonra kardiyoloji uzmanlarının göğüs hastalıkları ya da psikiyatri bölümüne sevk etmesiyle birlikte ilgili bölümde tetkiklerin akabinde tedavi başlar. Devlet hastanesi, fakülte hastanesi ya da özel hastane fark etmeksizin nefes darlığı problemine bakan bölüm kardiyoloji bölümüdür.

Nefes darlığı soluk borusuna yabancı bir cisim kaçması yüzünden yaşanıyorsa zaman kaybetmeden 112 acil servis ekiplerine haber verilmelidir. Hasta, kendi imkanları ile hastaneye ulaşacak ise bu durumda gidilecek bölüm acil travmatoloji bölümüdür.

Uykuda Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uyku esnasında yaşanılan nefes darlığı, kişinin uyku kalitesini düşüren ve günlük hayatını etkileyen bir durumdur. Bu sebeplerden dolayı uykuda nefes yaşayan bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına ve uzman hekimlere başvurmalıdır. Uykuda nefes darlığının en yaygın sebebi 'uyku apnesi' rahatsızlığıdır, bu rahatsızlık mutlak tedavi edilmesi gereken aksi takdirde ilerdeki zamanlarda tehlikeli arz eden bir rahatsızlıktır. Ayrıca burun kemiğinde kırık ya da eğrilik, geniz eti gibi durumlarda uykuda nefes darlığına sebep olabilmektedir. Uykuda yaşanan nefes darlığı için kulak burun boğaz bölümüne gidilmesi gereklidir. Kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının yapacağı bazı tahlillerin ve muayenenin ardından, uykuda yaşanan nefes darlığının nedeni saptanarak tedavi başlamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları erişime açıldı! İşte MEB ile 2022 LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları TIKLA - ÖĞREN!
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
"Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu yanıt buldu! Ödeme takvimi ile Temmuz zammı ile memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
450, 550, 600 TL yardım verilecek! Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Aile Destek Paketi başvuru ekranı 2022
LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ MEB takvimi: 2022-2023 Lise 1. nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu?
LGS 2. tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 MEB Lise boş kontenjanlar ile LGS 2. ek tercihler var mı, ne zaman başlıyor?
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener için bomba sözler: Adaylıktan neden çekildiği belli oldu!
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YKS tercih kılavuzu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nefes Darlığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Nefes Darlığına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA