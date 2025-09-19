Nefes kesen kurtarma operasyonu

Dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalıklar mevkiinde, Tanzanya bayraklı "RAPID" isimli ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklara çarparak karaya oturdu. Bölgedeki şiddetli fırtına ve dalga etkisinin ardından meydana gelen kazada yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki alçı yüklü geminin Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri'nin kazayı bildirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz, hava ve karadan bölgeye sevk edildi.

KİRLİLİK OLUŞMADI

TCSG-910 Sahil Güvenlik Botu denizden, TCSG-504 Sahil Güvenlik Helikopteri havadan, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK-21 ve DEGAK-04), TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı ise karadan müdahale için görevlendirildi. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre gemide bulunan 7 kişilik mürettebat Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Öte yandan olay sonrası denizde herhangi bir akaryakıt sızıntısı veya çevre kirliliğinin tespit edilmediği de ifade edildi.