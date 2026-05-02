Nefes kesen kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi: 2.05.2026

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
  • ABONE OL

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında Kamerun bayraklı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi şiddetli fırtına nedeniyle sürüklendi. Kontrolden çıkan gemi bir süre sonra sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 kişilik mürettebatı kurtarmak için kıyıdan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Kurulan havai hatla personeli karaya çıkartmak için gemiye ekip gönderildi. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. 83 metre uzunluk ve 12 metre genişliğindeki geminin mürettebatı nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

#SAKARYA #KARASU #KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #SAHİL GÜVENLİK #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA