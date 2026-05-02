Nefes kesen kurtarma operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında Kamerun bayraklı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi şiddetli fırtına nedeniyle sürüklendi. Kontrolden çıkan gemi bir süre sonra sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 kişilik mürettebatı kurtarmak için kıyıdan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Kurulan havai hatla personeli karaya çıkartmak için gemiye ekip gönderildi. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. 83 metre uzunluk ve 12 metre genişliğindeki geminin mürettebatı nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.