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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:36 Son Güncelleme: 21.11.2024 13:17

Negül öldürüldü, eşi katil zanlısı olarak aranıyor

Aksaray’da 44 yaşındaki Negül Adak, ablası tarafından evinde öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi S.A., katil zanlısı olarak her yerde aranıyor.

Kaan ATALAY
Negül öldürüldü, eşi katil zanlısı olarak aranıyor

Olay, saat 10.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi 1344 sokakta bulanan bir evde meydana geldi. Abla Serpil Adak, kız kardeşi Negül'e ulaşamayınca eve bakmaya geldi. Eve giren abla kardeşini kanlar içerisinde buldu. Ablanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası başından vurulduğu belirlenen Negül Adak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Negül Adak'ın eşi S.A. ile sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi. Polis, katil zanlısı olarak her yerde kadının kocasını arıyor.

Öldürülen Negül Adak'ın eniştesi Ali Adak, "Eşim köyden gelip bacıma bir bakayım dedi. İçerde kanlar içinde görmüş. Sonra yanıma gelip öldü dedi. 3 çocukları vardı 2 tanesi öldü" dedi.

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Negül öldürüldü, eşi katil zanlısı olarak aranıyor
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