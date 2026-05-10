Nehirleri kurtarmak için Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan’dan işbirliği

Nehirler için kirlilik bilinci ve iyileştirme çalışmaları projesi olan ve Avrupa Birliği fonu ile desteklenen PURE RIVERS için Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan'dan Akademisyenler, Belediye görevlileri ve çevre uzmanları birlikte çözüm üretmek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi.

PROJE KAPSAMINDA TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE GÜRCİSTAN PAYDAŞLARI İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında desteklenen PURE RIVERS – 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan'dan paydaş kurumlar Nehirler için Kirlilik Bilinci ve İyileştirme Çalışmaları Projesi paydaşların bir araya geldiği çalışma toplantılarıyla başladı.

KARADENİZE DÖKÜLEN NEHİRLERİN KİRLİLİĞİNE NEŞTER VURULACAK

PURE RIVERS projesini İstanbul'da düzenlenen işbirliği toplantısında Karadeniz'e dökülen nehirlerdeki kirlilik yalnızca çevresel bir sorun değil, sağlık sorunu, ekonomik sorun, gelecek nesillere bırakılacak mirasın sorunu haline geldiğini gösterdi.

KARADENİZ HAVZASI NEHİRLERİ KİRLİLİK VE HABİTAT BOZULMALARI NEDENİYLE ÇEVRESEL BASKI ALTINDA

Karadeniz Havzası nehirleri, kirlilik ve habitat bozulmaları nedeniyle ciddi çevresel baskılar altında olduğu ve günümüzde çevresel kirliliğin artık sınır tanımadığını gösterdi. Bu projenin sadece bilimsel bir çalışma değil, sınır ötesi bir sorumluluk üstlenimi olarak öne çıktığı gözler önüne serildi. Nehirlerdeki ortak kirliliğe ortak çözüm için PURERIVERS Projesi, 3 ülke, üç nehir ve dört farklı kurumu bir araya getirdi. Akademisyenler ve Belediyelerin cevre uzmanlarından oluşan heyet Türkiye'de Sakarya Nehri, Meriç (Evros) Nehri ve Supsa Nehri proje kapsamında araştırmalar yapıp çözüm yolları için ortak kararlar alacak.

30 AYLIK PROJE KAPSAMINDA ÜÇ ÜLKE 4 TEMEL ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Üç ülkeden dört kurumun ortak çalışmasında Türkiye'den İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Proje Lideri olarak , Sakarya Valiliği , Yunanistan'dan Trakya Democritus Üniversitesi ve Gürcistan'dan Lanchkhuti Belediyesi 30 aylık projenin kapsamında dört temel alanda çalışmalar yürütecek. Bu proje çalışması içerisinde 1. Kirlilik Tespiti ve İzleme: Hedef nehirlerdeki kirlilik kaynakları ve düzeyleri bilimsel yöntemlerle tespit edilecek ve izlenecek. 2. Azaltma Stratejileri: Kirliliği azaltmaya yönelik uygulanabilir, ölçeklenebilir stratejiler geliştirilecek ve hayata geçirilecek. 3. Ekosistem Restorasyonu: Nehir ekosistemleri yeniden canlandırılacak, biyolojik çeşitlilik korunacaktır. 4. Bilgi Paylaşımı: Öğrenilen yeni bilgiler paydaşlarla, toplumla ve karar alıcılarla paylaşılacak.

NİHAİ HEDEF NEHİRLERDEKİ SU KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK VE EKOSİSTEMLERİNİ KORUMAK

Pure Rivers projesinin nihai hedefi, su kalitesini iyileştirmek, nehir ekosistemlerini korumak ve yeşil altyapıyı güçlendirerek hem çevreye hem de topluma uzun vadeli faydalar sağlamak. Burada kurulan ortaklıkların, elde edilen verilerin ve geliştirilen metodolojilerin, proje bitiminden sonra da havzaya yol göstermeye devam etmesi projenin çıktılarından biri olarak öngörülüyor.

PROJE AVRUPA BİRLİGİ FONUNDAN DESTEKLENİYOR

Avrupa Birliği Fonundan 1 Milyon 369 bin 906 Euro geri kalanı da Belediyeler ve ülkeler tarafından karşılanmak üzere genel olarak 1 milyon 522 bin 117 Euro bütçenin bulunduğu proje kapsamında üç ülkedeki nehirlerde kirliliğin azaltılması ve restorasyon çalışmasının yapılacağı kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör