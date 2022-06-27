Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı’nın sağlık durumu nasıl oldu, son gelişmeler neler?

KORKUTAN HABER!

Hakan Ural partneri Nur Tuğba Namlı ile ilgili üzen haber geldi. Bebek bekleyen Nur Tuğba Namlı koronavirüse yakalandı.

Sevenlerini korkutan ünlü sunucu sağlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından...Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı.

Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"