Nemrut Dağı Hikayesi Nedir? Nemrut Dağı Efsanesi Gerçek Mi, Heykeller Neden ve Kim Tarafından Yapılmıştır?

Nemrut dağı hikayesi Kommagene krallığının izlerini taşıdığı gibi başka olayların izlerini de taşımaktadır. Adıyaman'ın sınırlarında olan bu dağ tarihi simgelediği için yılın bazı zamanları insanlar tarafından rehavete uğrar. Dolayısıyla Nemrut Dağı neden önemli için eklenecek maddeler bu çerçevede oluşur. Ele alınacak konu Nemrut Dağı heykelleri neden yapılmıştır konusudur. Çünkü açıklığa kavuşturulması gereken bir olaydır. Efsane olarak nitelendirildiğinden doğruluğu da sorgulanabilir. Bu sebeple nemrut dağı efsanesi gerçek mi bahsedilmesi gereken unsurdur.

Nemrut Dağı Hikayesi Nedir?

Nemrut dağı tarihi simgelen bir dağdır. Nemrut dağı sınırları içerisinde tarihsel birçok olay yaşanmıştır. Adıyaman ilinde yer alan bu dağ Dicle nehri ve Fırat nehrine de yakındır. Dolayısıyla dönem dönem birçok krallıklara, topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Nemrut dağından bahsederken tek bir hikâyeden bahsetmek olmaz. Çok fazla yaşanan olay olmuştur. Fakat bu yazı içerisinde Nemrut dağı üzerinde bulunan heykellerin hikayesi anlatılacaktır. Heykellerin hikayesi için ilk önce Kommagene krallığını ve bu krallığın iktidarı olan birinci Antiokhos bilmek gerekir. Çünkü heykellerin hikayesi bu noktada şekillenmektedir. Adıyaman'da bulunan bu heykellerin tarihini bilmek ve canlı canlı görmek için birçok insan yılın belli zamanlarında akın etmektedir. Tarihsel olarak heykellerin tanrılarla bir ilişkisi vardır.

Nemrut Dağı Efsanesi Gerçek Mi, Heykeller Neden ve Kim Tarafından Yapılmıştır?

Nemrut dağında Kommagene krallığının olduğu dönemde çok tanrılı inanç hâkim olmuştur. Neredeyse her şeyin bir tanrısı vardır ve bu şekilde inanç sistemi geliştirilmiştir. Kommagene krallığının kralı birinci Antiokhos da bu inanca sahip bir kral olmuştur. Çok tanrılı inanç çerçevesinde heykeller, tanrılara ithafen yapılmıştır. Dolayısıyla birinci Antiokhos tarafından tanrılara ve atalara karşı hürmetin ve minnettarlığın simgesi olarak inşa edilmiştir.