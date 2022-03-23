Neon Tetra Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Neon Tetra Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Bazı balık türleri mizaçları ve dış görünüşleri nedeniyle akvaryum meraklıları tarafından çok tercih edilir, bu balıklardan birisi de neon tetra balığıdır. Fosforlu renkleri ve uyumlu yaşam tarzları sayesinde akvaryumlarda sıkça tercih edilen neon tetra balığı nasıl beslenir? İşte detaylar...

Neon Tetra Balığı Özellikleri Nelerdir?

Neon tetra balıkları oldukça sakin ve barışçıl bir mizaca sahiptir. Üzerlerinde uzunlamasına parlak şeritler vardır bu şeritler bazen kaybolabilir, küçük yapıya sahip neon tetra balıkları en fazla 3cm ebatlarına ulaşabilir lakin doğal ortamında yaşıyorsa bu ebat 4-5cm bulabilir.

Anayurtları Brezilya ve Kolombiya'da tatlı sulardır. Neon tetra balıkları çok dayanıklı bir yapıya sahiptir ve iyi bir bakımla 10 sene kadar ömürleri vardır. Etçil bir balık türüdür lakin oldukça iştahlıdırlar bu sebeple her yemi yemekten zevk alırlar.

Neon tetra balıkları genelde yüzeyde ve orta kısımlarda yüzmekten hoşlanırlar. Bu balık cinsi sürü halinde yaşar bu yüzden en aynı akvaryumda en az 5-6 adet kendi cinsinden olması gereklidir. Çok hızlı ve çok sayıda üreyebilen neon tetra balıklarının erkek olanları dişilere göre daha iri yapıdadır.

Neon Tetra Balığı Bakımı Nasıldır?

Neon tetra balıkları sakin ve barışçıl bir mizaca sahip oldukları için diğer balık türleriyle uyumlu bir şekilde yaşayabilirler ama büyük ve etçil balıklarla bir arada yaşayamazlar, bunun sebebi ise oldukça küçük yapıda oldukları için büyük balıklara kolay yem olabilirler.

Neon tetra balıklarının bulunduğu akvaryumun ısısı 22° altına düşmemesine dikkat edilmelidir, yine akvaryumda en az 35 litre su olmalıdır. Bu balıklar sürü halinde yaşamayı sevdikleri için en az 4-6 balık bir arada olmalıdır çünkü yalnız kalınca stres olup hastalanmaları olasıdır.

Neon tetra balıklarının yaşadığı akvaryumda bol bitki olması önerilir çünkü bu balıklar saklanma, üreme ve yumurtlama ihtiyaçlarını bitkilerin arasında yapar.

Anavatanları akarsular olduğu için akvaryum suyunun en az beşte birinin haftada bir değişmesi gerekir. Yumurtalarını ayrı bir tanka almak mutlaka şarttır, çünkü yetişkin neon tetra balıklarının yumurtaları yediği sıkça rastlanmış bir durumdur.

Neon Tetra Balığı Beslenmesi Nasıldır?

Neon tetra balıkları etçil bir balık türü olmasına karşın seçici değillerdir. Ebat olarak oldukça küçük oldukları için buldukları her küçük şeyi yemeye çalışırlar. Neon tetra balıkları günde 2 sefer kaliteli ve besleyici yemlerle beslenmelidir.

Etçil bir balık türü olduğu için yüksek oranda protein ihtiyaçları olan neon tetra balıklarına haftada bir ya da iki kere canlı yem vermek gereklidir. Neon tetra balıkları oldukça iştahlı bir tür olduğu için düzenli bir beslenme sağlıklarını doğrudan etkiler.

Düzenli beslenme programından çıkıldığı vakit neon tetra balıkları hızlıca hastalanabilir ve kötü sonuçlar doğabilir, bu sebepten beslenmelerine azami dikkat edilmesi gerekir.