Nerede Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Nerede Sorusu Hangi Ögeyi Verir?

"Nerede sorusu hangi ögeyi buldurur?" diyenlere cümlenin temel ve yardımcı ögeleri göz önünde bulundurularak yanıt verilebilir. Böylelikle "Yükleme sorulan nerede sorusunun cevabı hangi öge?" diyerek araştırmalarına başlayan kişiler, bu konuya yönelik olan detaylı bilgileri öğrenebilir. Bu soru sözcüğünün cümledeki ne tür öbeklerin bulunmasını sağladığı açıklandıktan sonra ise "Nerede hangi öğe?" sorusunun doğru yanıtıyla buluşturulması gerekir.

Nerede Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur?

Bir cümlenin ana ögelerinin yüklem ve özne olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bir cümlede birden fazla yardımcı ögenin yer alması da mümkündür. Nesne, zarf veya edat tümleci ile dolaylı tümleç bu yardımcı ögeler arasındadır. Dolayısıyla cümlenin ögelerini saptamak için yükleme farklı soruların sorulması gerekebilir. Bu bağlamda "Yükleme sorulan nerede sorusunun cevabı hangi öge?" diyen kişilere de dil bilgisi kuralları çerçevesinde yanıt sunulmalıdır. Bir cümlede yer alan yükleme "nerede, nereye, nereden" gibi sorular yöneltildiği takdirde dolaylı tümleç bulunur. Yani nerede sorusunun buldurduğu öge dolaylı tümleç olarak belirtilebilir.

Nerede Hangi Öğe?

Türkçede soru sözcüklerinin cümle içerisindeki hangi ögeyi bulmak için kullanıldığı sıklıkla araştırılır. Nerede sorusunun da yükleme yöneltildiği zaman dolaylı tümlecin bulunmasını mümkün kıldığı bilinir. Bu sorunun yükleme sorulmasıyla birlikte bulunma, yönelme veya yer belirten ögeler bulunabilir. Dolayısıyla nerede sorusunun yükleme yöneltilmesi sonucunda bulunan ögenin genelde "-de, -da" eklerini içerdiği de söylenebilir. Bununla birlikte nerede soru sözcüğünün türü bakımından bir zarf yani belirteç olduğu da belirtilmelidir.