Haberler Yaşam Haberleri Neredesin Alya! Anne, babası ve ablası depremde hayatını kaybeden Alya’dan halen haber yok
Giriş Tarihi: 29.3.2023 12:02 Son Güncelleme: 29.3.2023 12:34

Neredesin Alya! Anne, babası ve ablası depremde hayatını kaybeden Alya’dan halen haber yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Neslihan Kılınç (29), eşi Serdar ve 5 yaşındaki kızları Azra Kılınç hayatını kaybederken ailenin 3 yaşındaki diğer kızları Alya Dua’dan ise halen daha haber yok. DNA için örnek verdiklerini belirten dayı Yusuf Yalçınöz, “Eniştem, kardeşim ve yeğenimi toprağa verdik. Küçük yeğenimize ise ne olduğunu bilmiyoruz. DNA test sonuçlarını bekliyoruz. Bu belirsizlik artık son bulsun. Yeğenimin mezarı bile hazır” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Neredesin Alya! Anne, babası ve ablası depremde hayatını kaybeden Alya’dan halen haber yok

Kılınç ailesi, 6 Şubat'ta gerçekleşen asrın felaketi depremlere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın merkez 12 Şubat ilçesinde bulunan ve yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitelerinde yakalandı.

Sitenin Z bloğu depremde yerle bir olurken, anne Neslihan Kılınç'ın 258'inci saatte kurtarılsa da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Serdar ve 5 yaşındaki kızları Azra'nın ise enkazdan cansız bedenleri çıkartıldı. Anne, baba ve kızları Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

3 YAŞINDAKİ ALYA'DAN HABER YOK

Kılınç ailesinin 3 yaşındaki küçük kızları Alya Dua'dan ise halen bir haber yok. Apartmanın enkazı kaldırılırken Alya'ya ulaşılamadı. Acılı bekleyişlerini sürdürdüklerini belirten dayı Yusuf Yalçınöz SABAH'a konuştu. Yalçınöz, "Eniştem, kardeşim ve yeğenimi toprağa verdik. Küçük yeğenimize ise ne olduğunu bilmiyoruz. DNA test sonuçlarını bekliyoruz. Bu belirsizlik artık son bulsun. 3'ünü yan yana gömdük. Alya'nın mezarı bile hazır. Ailesinin yanına mezarını kazdık. Hiç değilse yeğenimizi anne-baba ve kardeşinin yanına koyalım. Bizde artık hayatımıza bakmak durumundayız. Bizlerinde ailesi var çocuğu var. Bu belirsizlik bizi daha da çok üzüyor" dedi.

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Neredesin Alya! Anne, babası ve ablası depremde hayatını kaybeden Alya’dan halen haber yok
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