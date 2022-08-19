Haberler Yaşam Haberleri Nergiz İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Nergiz İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:23 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:24

Nergiz İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Nergiz İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Şehir içi ulaşımlarda duraklara ve ulaşım aracının saatlerine dikkat ettiğimiz ve öğrendiğimiz zaman işlerimizi hem daha hızlı hem de daha pratik halledebilmekteyiz. İzmir gibi büyükşehir içinde kullanılan izban ulaşım saatleri ve durak adresleri de en çok merak edilip araştırılan biridir. İzmir izban duraklarından biri olan Nergiz de bulunan izban durağı da merak edilen izban durakları arasındadır. Peki, Nergiz izban saatleri nelerdir? Nergiz istasyonundan kaç dakikda bir izban geçmektedir? Tüm bu soruların cevaplarına kolayca ulaşmanız için size bu yazımızı hazırladık. Nergiz izban istasyonu nerede ve yol tarifi ile Nergiz istasyonu nerede sorularının cevapları ve detaylar için yazımızın devamına hep beraber geçelim.

Nergiz İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Nergiz İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Gezmeye gittiğimiz şehirlerde ya da yaşadığımız şehirlerde toplu taşıma kullanabilmek için durakları ve saatleri bilmek gerekir. Nergiz izban saatleri ve yol tarifi ile izban Nergiz istasyonu nerede sorusunun cevapları da en çok merak edilen sorular arasındadır. Buyurun merak edilen detaylara geçelim.

NERGİZ İZBAN SAATLERİ

Karşıyaka da bulunan Nergiz izban istasyonu İzmir'in hem en yoğun istasyonlarından biri olarak karşımıza çıkar hem de yeraltı istasyonudur. Günlük ortalama 90 sefer düzenlenen Nergiz izban istasyonunun ilk seferi saat 06:05'te başlar ve son seferi 01:03 saatindedir.

NERGİZ İSTASYONUNDAN KAÇ DAKİKADA BİR İZBAN GEÇİYOR?

Gece sefer saatlerinin sıklığı ile gündüz sefer saatlerinin sıklığında değişiklikler yaşanan bir istasyon olan Nergiz izban istasyonunda gündüz seferlerinde ortalama 10 ile 12 dakika arasında bir sefer geçmekteyken gece saatlerinde 25 ile 30 dakika arasında değişebilmektedir. Hafta sonları, resmi bayramlar ve dini bayramlarda sefer sayı ve sıklıklarında değişiklik meydana gelebilmektedir.

NERGİZ İZBAN İSTASYONU NEREDE?

Ulaşımı ve bulunması en kolay izban istasyonlarından biri olan Nergiz izban istasyonu İzmir'in Karşıya ilçesinde bulunmaktadır. Konum ve açık adres bilgileri ise aşağıdaki gibidir;

  • Nergiz Mahallesi, 35560 - Karşıyaka, İzmir

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Nergiz İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Nergiz İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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