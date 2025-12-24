Nesli tükenen kızıl geyikler İstanbul’da üretiliyor

İstanbul'daki Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar toplam 286 kızıl geyik üretilip bunların 212'si Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğaya kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki yaklaşık 104 hektarlık alanda istasyon, Türkiye'nin ilk yaban hayatı üretim istasyonu olma özelliğini taşıyor.

Atatürk Orman Çiftliği'nden getirilen 3 dişi ve 2 erkek damızlık kızıl geyikle ilk üretime başlanan istasyonda, Türkiye genelinde kurulan diğer geyik üretim merkezlerine de damızlık sağladığı biliniyor. Dünyadaki en büyük geyik türlerinden biri olan nesli tehlike altındaki kızıl geyikler, Türkiye'de Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı ormanlık bölgelerinde doğal olarak yayılıyor. Erkek bireylerde çatallı boynuzlar bulunurken dişiler boynuzsuz yapılarıyla ayırt ediliyor. AA