Neslihan Atagül’den minik oğluyla kalpleri ısıtan paylaşım!

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.
Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise yaz aylarında gelmişti. Oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurmuştu.
"AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN"
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çift, Aziz adını verdikleri oğullarının ilk karesini paylaştı. Ünlü çift oğullarının ismini bu paylaşımla duyurdu. Oğullarının yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu önce kendi pozunu ardından da oğlunu paylaştı.
Neslihan Atagül, minik oğluyla yaptığı yeni paylaşımıyla adeta kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım...