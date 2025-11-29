Neslinur’un ölümündeki sırrı özel ekip çözecek

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gözetim altında tutulan anne ve baba cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Parkeye sürülen vernikten sızan gazdan öldüğü düşünülen genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'dan özel bir ekip gelerek evde kapsamlı inceleme başlattı. Alttan ısıtma sistemine sahip olan evde fare zehrinin de bulunduğu, fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yaratmış olabileceği de belirlendi. İki ihtimali de göz önüne alarak detaylı inceleme yapan özel ekibin hazırlayacağı rapor, adli soruşturmaya ışık tutacak. Neslinur ile birlikte zehirlenen 9 ve 11 yaşındaki kardeşlerinin tedavisi ise sevk edildikleri İzmir Şehir Hastanesinde sürüyor.