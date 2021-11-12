Netflix Games nedir, ücresiz mi? Netflix Games üzerinden oyun nasıl oynanır ve hangi cihazlar destekleniyor?

Netflix Games resmen duyuruldu. Online ortamda dizi ve film izleme platformu olan Netflix, oyun sektörüne de giriş yaptı. Netflix Games desteklenen cihazlarda kullanabilecek. Bu doğrultuda, Netflix Games nedir, özellikleri neler, ücretli mi ve nasıl oyun oynanır gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Netflix'ten yapılan açıklamada, Android cihazlara öncelik tanınacağı belirtilirken ilk etapta oynanacak oyunlar hakkında da bilgi verildi. Peki, Netflix Games nedir, özellikleri neler, ücretli mi ve hangi oyunlar oynanır? İşte, Netflix Games hakkında tüm bilgiler
Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri şu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:
Netflix Games ile yeni bir mobil eğlence deneyimi suncaklarını belirten Netflix Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı blog yazısında, "Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada Netflix üyelerinin erişebileceği Netflix Games'te (Netflix Oyunlar) reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmayacak. Netflix oyunlarına şu anda Android cihazlardan erişilebilecek.
Netflix Games'e ulaşmak için Netflix hesabında oturum açıp, profile giriş yapıldığında:
Oyunların varsayılan dili, otomatik olarak kullanıcıların Netflix profilinde belirttiği tercihe uygun olacak. Tercih edilen dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.
ÇEVRİMDIŞI OYUNLAR DA YER ALACAK
Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Netflix oyunları çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix'te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.