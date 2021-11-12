Netflix Games nedir, ücresiz mi? Netflix Games üzerinden oyun nasıl oynanır ve hangi cihazlar destekleniyor?

NETFLIX GAMES'TE HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri şu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:

Stranger Things 1984 (BonusXP)

Stranger Things 3: The Game (BonusXP)

Shooting Hoops (Frosty Pop)

Card Blast (Amuzo & Rogue Games)

Teeter Up (Frosty Pop)

Netflix Games ile yeni bir mobil eğlence deneyimi suncaklarını belirten Netflix Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı blog yazısında, "Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz" dedi.

ÖNCE ANDROID CİHAZLARDA

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada Netflix üyelerinin erişebileceği Netflix Games'te (Netflix Oyunlar) reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmayacak. Netflix oyunlarına şu anda Android cihazlardan erişilebilecek.