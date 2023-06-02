Netflix Party Nedir? Netflix Teleparty Nasıl Yapılır, Telefondan İzlenir Mi?

Netflix Party nedir sorusu, internetin ve bilişim teknolojilerin geldiği son noktayı simgelemektedir. İki ayrı yerde bulunan kişilerin ortak bir platformda film izlemek istediğini hayal edin. Bu hayal, Netflix Party nasıl kullanılır veyahut Netflix teleparty nasıl yapılır ile hayat bulmaktadır. Bu sayede ortak bir mekâna ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla sanal ortamda bu platform uygulanmaktadır. Bu noktada Netflix party telefondan izlenir mi için doğrudan cevabımız hazırdır. En son Netflix party de sesli konuşma var mı için elde edilenler aktarılacaktır.

Netflix Party Nedir?

Teknoloji, internet, bilişim teknolojileri gibi olgular sayesinde birçok hayal hayat bulmuştur. Yapay zekâ, analitik adımlar ile gerçekleşmesini istediğimiz özellikler, uygulamalar ve platformlar hayatımızın birer parçası olmuştur. Yeni teknolojilerin var olması ve küresel düzeyde yayılmasıyla var olan özellikler, uygulamalar ve platformlar üzerinde değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikler hep ileri düzeyde olmuştur. Netflix Party platformunu da bahsettiğimiz bu alan içerisinde rahatça açıklayabilir ve yorumlayabiliriz.

Netflix Party Nasıl Kullanılır?

Yeni teknolojiler ile birlikte somut ortama olan ihtiyaç iyice azalmıştır. Dolayısıyla her şeyin sanaldan halledildiği bir durum söz konusu olmaya başlamıştır. Netflix Party platformu da sanal ortamda iki kişinin ortak hareket edebileceği bir alan sunmaktadır. Bu ortak alan film izleme üzerinedir. Netflix Party sayesinde iki kişi aynı anda istedikleri bir filmi izleyebilmektedir. Bu platformun ne olduğu açıklandığına göre sıra Netflix Teleparty Nasıl Yapılır kısmındadır.

Netflix Teleparty Nasıl Yapılır?

Netflix Party ya da Netflix Teleparty platformunun nasıl yapıldığına yönelik aşamalar vardır. İfade edilecek aşamalar sırasıyla yapıldığı takdirde bu platformdan yararlanılabilecektir.

İlk olarak muhakkak Netflix üyeliğiniz olmalıdır.

Diğer işlemler Chrome üzerinden yapılmaktadır. Chrome tıkladığınızda www.netflixparty.com adresini girmeniz gerekmektedir.

Bu web sitesindeki eklentiyi indirmek için Chrome üzerinden uzantı eklemelisiniz.

Netflix platformundan herhangi, dilediğiniz bir diziyi ya da filmi seçiniz.

Teleparty kısmına bastın ve Party Başlat kısmına tıklayın.

Bu aşamadan sonra URL'nizi kopyalayabilir ve dilediğiniz kişiye birlikte izlemek için atabilirsiniz.

Netflix Teleparty Telefondan İzlenir Mi?

Netflix Teleparty platformunun nasıl olduğu yönündeki aşamalar bir önceki başlıkta maddeler şeklinde ifade edilmiştir. Bahsedilen maddeler Chrome üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca mobil yani telefon üzerinden de bu platformdan film ya da dizi izlenebilir.

Netflix Party de Sesli Konuşma Var Mı?

Netflix Party için akla gelebilecek sorular teker teker ele alınarak açıklanmıştır. Son soru olarak da bu platformda sesli konuşma yapılıp yapılmayacağıdır. Bu sorunun cevabında ise sesli konuşmanın yapılamayacağı yer almaktadır.