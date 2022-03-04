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Giriş Tarihi: 4.3.2022 12:42 Son Güncelleme: 4.3.2022 12:42

Netflix Üyelik Ücreti 2022: Netflix Aylık Ücret Kaç Tl, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Netflix Üyelik Ücreti 2022: Netflix Aylık Ücret Kaç Tl, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Hayatımızın son 2,5 – 3 yılını pandeminin kaplaması ile birlikte evde geçirilen zamanların artması en çok dizi ve film sektörüne yaradı. Özellikle evde zaman geçirecek bir şey bulamayan herkes dizi ve film platformlarına yöneldi. Hem her kesime hitap etmesi hem de her türlü dizi ve filme ulaşılabilir olması sebebi ile Netflix en çok tercih edilen dizi ve film platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerli ve yabancı film ve dizilere ulaşabildiğimiz netflix ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ülkemizin de yapımlarının bulunduğu netflix içerisinde bulunan her kategoriden film ile evde vakit geçirmeyi daha eğlenceli hale getirdi. En sevdiği dizileri izlemek isteyenlerin ya da yeni dizi keşfetmek isteyenlerin ilk aklına gelen netflix uygulaması olduğu için netflix aylık ne kadar sorusu da çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ

Abonelik sistemi ile çalışan ve dünya genelinde 194 milyonu aşan aktif kullanıcısı bulunan netflix birden çok paket seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Temel plan (bir kişilik) , standart plan (2 kişilik), özel olan (4 kişilik) paket seçenekleri ile karşımıza çıkan netflixin ücretlendirmeleri de paket seçeneklerine göre farklılık göstermekte.

1-TEMEL PLAN (1 KİŞİLİK): Aylık ücreti 26,99 TL olarak karşımıza çıkan bu planın şartları ise şöyle;

  • Aynı anda izlenebilecek ekran sayısı 1
  • İçerik indirilebilecek cihaz sayısı 1
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği
  • Yıllık ödeme tutarı 323,88 TL (12 ay)

2-STANDART PLAN (2 KİŞİLİK): aylık ücreti 40,99 TL olan bu paket içeriği ise temel plandan farklılıklar içermektedir;

  • Aynı anda 2 ekranda izleyebilme
  • İki farklı cihaza içerik indirebilme özelliği
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği
  • HD izleme seçeneği
  • Yıllık ödeme tutarı 491,88 TL (12 ay)

3- ÖZEL PLAN (4 KİŞİLİK): 54,99 TL ücreti ile diğer seçeneklerden daha pahalı olan bu seçeneğin ise avantajları şöyledir;

  • Aynı anda 4 ekranda izleme özelliği
  • İçerik indirilebilecek ekran sayısı 4
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği
  • HD ve ULTRA HD izleme seçeneği
  • Yıllık ödeme tutarı 659,88 TL (12 ay)

NETFLİX ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Uygulamayı telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirdikten sonra üyelik işlemlerini tamamlarken kredi ve banka kart bilgilerinizi uygulamaya kaydederek her ay otomatik ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirmeden bilgisayar tarayıcınızdan da üyelik ve ödeme işlemlerini halledebilirsiniz. Uygulama tarafından kabul edilen kredi ve banka kartları aşağıdaki gibidir;

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro
  • Troy

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Netflix Üyelik Ücreti 2022: Netflix Aylık Ücret Kaç Tl, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?
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