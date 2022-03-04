Netflix Üyelik Ücreti 2022: Netflix Aylık Ücret Kaç Tl, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Ülkemizin de yapımlarının bulunduğu netflix içerisinde bulunan her kategoriden film ile evde vakit geçirmeyi daha eğlenceli hale getirdi. En sevdiği dizileri izlemek isteyenlerin ya da yeni dizi keşfetmek isteyenlerin ilk aklına gelen netflix uygulaması olduğu için netflix aylık ne kadar sorusu da çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Abonelik sistemi ile çalışan ve dünya genelinde 194 milyonu aşan aktif kullanıcısı bulunan netflix birden çok paket seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Temel plan (bir kişilik) , standart plan (2 kişilik), özel olan (4 kişilik) paket seçenekleri ile karşımıza çıkan netflixin ücretlendirmeleri de paket seçeneklerine göre farklılık göstermekte.
1-TEMEL PLAN (1 KİŞİLİK): Aylık ücreti 26,99 TL olarak karşımıza çıkan bu planın şartları ise şöyle;
2-STANDART PLAN (2 KİŞİLİK): aylık ücreti 40,99 TL olan bu paket içeriği ise temel plandan farklılıklar içermektedir;
3- ÖZEL PLAN (4 KİŞİLİK): 54,99 TL ücreti ile diğer seçeneklerden daha pahalı olan bu seçeneğin ise avantajları şöyledir;
Uygulamayı telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirdikten sonra üyelik işlemlerini tamamlarken kredi ve banka kart bilgilerinizi uygulamaya kaydederek her ay otomatik ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirmeden bilgisayar tarayıcınızdan da üyelik ve ödeme işlemlerini halledebilirsiniz. Uygulama tarafından kabul edilen kredi ve banka kartları aşağıdaki gibidir;