Netflix Üyelik Ücreti 2022: Netflix Aylık Ücret Kaç Tl, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Ülkemizin de yapımlarının bulunduğu netflix içerisinde bulunan her kategoriden film ile evde vakit geçirmeyi daha eğlenceli hale getirdi. En sevdiği dizileri izlemek isteyenlerin ya da yeni dizi keşfetmek isteyenlerin ilk aklına gelen netflix uygulaması olduğu için netflix aylık ne kadar sorusu da çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ

Abonelik sistemi ile çalışan ve dünya genelinde 194 milyonu aşan aktif kullanıcısı bulunan netflix birden çok paket seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Temel plan (bir kişilik) , standart plan (2 kişilik), özel olan (4 kişilik) paket seçenekleri ile karşımıza çıkan netflixin ücretlendirmeleri de paket seçeneklerine göre farklılık göstermekte.

1-TEMEL PLAN (1 KİŞİLİK): Aylık ücreti 26,99 TL olarak karşımıza çıkan bu planın şartları ise şöyle;

Aynı anda izlenebilecek ekran sayısı 1

İçerik indirilebilecek cihaz sayısı 1

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği

Yıllık ödeme tutarı 323,88 TL (12 ay)

2-STANDART PLAN (2 KİŞİLİK): aylık ücreti 40,99 TL olan bu paket içeriği ise temel plandan farklılıklar içermektedir;

Aynı anda 2 ekranda izleyebilme

İki farklı cihaza içerik indirebilme özelliği

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği

HD izleme seçeneği

Yıllık ödeme tutarı 491,88 TL (12 ay)

3- ÖZEL PLAN (4 KİŞİLİK): 54,99 TL ücreti ile diğer seçeneklerden daha pahalı olan bu seçeneğin ise avantajları şöyledir;

Aynı anda 4 ekranda izleme özelliği

İçerik indirilebilecek ekran sayısı 4

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Bilgisayar, tablet, televizyon veya telefondan izleyebilme özelliği

HD ve ULTRA HD izleme seçeneği

Yıllık ödeme tutarı 659,88 TL (12 ay)

NETFLİX ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Uygulamayı telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirdikten sonra üyelik işlemlerini tamamlarken kredi ve banka kart bilgilerinizi uygulamaya kaydederek her ay otomatik ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirmeden bilgisayar tarayıcınızdan da üyelik ve ödeme işlemlerini halledebilirsiniz. Uygulama tarafından kabul edilen kredi ve banka kartları aşağıdaki gibidir;