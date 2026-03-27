Nevruz etkinliklerinde PKK/KCK propagandası yapmışlardı: 14 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da Bölücü Terör Örgütü PKK'ya yardım eden kişilerin katılımı ile Yenikapı'da düzenlenen "Nevruz" etkinlikleri kapsamında Bölücü Terör Örgütü PKK'nın propagandası yapan kişileri tespit etmiş, düzenlenen ikinci dalga operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 14 şüpheli savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.