Haberler Yaşam Haberleri Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:11

Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

AA
Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli yakalanmıştı.

Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı
