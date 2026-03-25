Haberler Yaşam Haberleri Nevruz etkinliklerinde terör propagandası; 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 11:21

Nevruz etkinliklerinde terör propagandası; 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda, Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı.

DHA
Nevruz etkinliklerinde terör propagandası; 9 şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli'de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29 kişi serbest bırakıldı.

Nevruz etkinliklerinde terör propagandası; 9 şüpheli tutuklandı
