Nevruz hazırlıkları tamamlandı! Ateş için 5 ton odun hazırlandı

Diyarbakır'da bu yıl "Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu" sloganıyla yapılacak kutlamalarla ilgili detaylar netleşti. Program bugün saat 10.00'da Bağlar ilçesindeki Nevruz Alanı'nda başlayacak. Kutlamalarda, Nevruz ateşi için 5 ton odunun yakılacağı ifade edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 güvenlik kilometreyi bulan bariyerler kuruldu. Yaklaşık 12 bin polisin görev yapacağı kutlamalar kapsamımda alınan güvenlik önlemleri İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından incelendi. Kutlamaların yapılacağı alana vatandaşlar, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktalarından geçirildikten sonra alınacağı ifade edildi. Hava şartlarının uygunluğuna göre, kutlama alanı da 2 polis helikopteri tarafından havadan kontrol edileceği belirtildi. Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, sahne önüne de 3 metre yüksekliğinde tel örgü kuruldu.