Nevruz’da provokasyona geçit yok: 209 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve huzuru bozmayı hedefleyen propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişinin, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

"ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan "Terörsüz Türkiye" sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır" dedi.