Nevruz'da provokasyona geçit yok: 209 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:59

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevruz kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, kamu düzenini hedef alan girişimlere karşı net mesaj verdi. Propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi gözaltına alındı. Çiftçi, Nevruz’un bu topraklarda asırlardır kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, “Ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve huzuru bozmayı hedefleyen propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişinin, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

"ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan "Terörsüz Türkiye" sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır" dedi.

