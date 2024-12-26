Nevşehir Havalimanı Nerede? Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan Merkeze Nasıl Gidilir, Nereye Yakın?

İç Anadolu Bölgesinde bulunan Nevşehir'e ulaşım karayolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. 1998 yılında hizmete açılmış olan Kapadokya Havalimanı turizme büyük katkı sağlamıştır. Tarihte Güzel Atlar Diyarı olarak da anılan bölge birçok yabancı ülke insanları tarafından ziyaret edilmektedir. Nevşehir Havalimanı nerede, Kapadokya Havalimanından merkeze nasıl gidilir ve nereye yakın sorularını cevaplamak gerekirse şunlar söylenebilir.

Nevşehir Havalimanı Nerede?

Nevşehir'de bulunan havalimanının ismi Kapadokya Havalimanıdır. Kapadokya Havalimanı Gülşehir ilçesindedir. Gülşehir ilçesinin Tuzköy mevkiinde bulunan havalimanı Nevşehir merkezine 33 kilometre uzaklıktadır. Havalimanından merkeze ulaşmak 30 dakika sürmektedir.

Havalimanı ile Göreme, Ürgüp ve Çavuşin gibi gezilip görülecek yerlerin arasında çok fazla mesafe yoktur. Bir saat ile 1,5 saat arasında bir yol kat ederek turistik bölgelere ulaşmak mümkündür.

Kapadokya Havalimanı'ndan Merkeze Nasıl Gidilir?

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin Tuzköy mevkiinde bulunan Kapadokya Havalimanı'ndan merkeze gitmek için öncelikle Gülşehir ilçesine ulaşmak gerekir. Gülşehir ilçesi ile Kapadokya Havalimanı arası 9 kilometredir.

Havalimanından Nevşehir merkeze direk ulaşım yoktur. Öncelikle Gülşehir ilçesine ulaşıp oradan Nevşehir merkeze ulaşmak gerekir. Tuzköy'den minibüse veya taksiye binerek Gülşehir'e ulaşım sağlanabilir. Gülşehir'den de Nevşehir belediye otobüsleriyle Nevşehir merkeze ulaşılır. Taksi de tercih edilebilir.

Havaalanı servisleri de merkeze ulaşımda kullanılabilmektedir. Aktarma yapmadan merkeze ulaşmak isteyenlerin bir diğer tercihi de araç kiralamaktır. Konforundan ödün vermek istemeyenler ise transfer şirketleri ile anlaşarak lüks araçlarla ulaşımını sağlayabilir.