Nevşehir merkezli dev operasyon: 10 milyar TL’lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetleri yaklaşık 6 ay boyunca teknik, fiziki ve mali takiple incelendi. Yapılan çalışmalarda bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ile IBAN numaraları tek tek analiz edildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL'lik suç gelirinin hareketleri de mercek altına alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturmada paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen 107 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Nevşehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Van, Hakkâri, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Aydın ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NAKİT PARA VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında bir şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen 50 binden fazla kişi hakkında da işlem başlatıldı. Bu kişilere ilgili mevzuat kapsamında 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Gürlek, "Vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yasa dışı bahis, siber suçlar ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.