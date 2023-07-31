Nevşehir Müzesi Nerede? Nevşehir Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Nevşehir Müzesi, Nevşehir ilinin tarihi güzelliklerini barındırmaktadır. Müze, Kapadokya'nın zengin tarihi ve kültürel mirasını sergilemek amacıyla kurulmuştur. Müzede, seramikler, heykeller, mimari parçalar, tekstil ürünleri, silahlar, el yazması kitaplar ve daha birçok eser bulunmaktadır. Nevşehir Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu soruları merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Nevşehir Müzesi Nerede?

Nevşehir Müzesi, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alan Nevşehir ilinde bulunan önemli bir müzedir. Müze, 1967'da Damat İbrahim Paşa Konağı'nda kurulan müze, ziyaretçilere bölgenin geçmişine ve kültürel özelliklerine dair çeşitli eserleri ve objeleri sunar. Damat Ferit Paşa Konağı'nın bir parçası olan Aşevi ve Sübyan Mektebi, müze olarak kullanılmak üzere restore edilmiştir. Nevşehir Müzesi'nde 1997 yılı eser sayımına göre 2854 arkeolojik, 3210 adet etnografik, 6914 adet sikke, 2 tablet, 93 mühür, 87 adet el yazması kitap olmak üzere toplam 13160 eser bulunmaktadır.

Nevşehir Müzesi'nde şu türden eserler ve özellikler bulunabilir:

Arkeolojik Eserler: Müze, bölgedeki arkeolojik kazılardan elde edilen eserlerle ziyaretçilere Kapadokya'nın tarihini anlatır. Antik çağlardan kalma seramikler, heykeller, tabletler ve diğer eserler gibi arkeolojik buluntuların sergileri yer alabilir.

Etnografik Eserler: Kapadokya bölgesinin geleneksel kültürüne ait etnografik eserler müzede sergilenir. El dokuması halılar, kilimler, geleneksel kıyafetler, mutfak eşyaları ve diğer gündelik yaşamın izlerini taşıyan objeler gibi eserler burada görülebilir.

Taş Eserler: Kapadokya, tüf ve volkanik kayaçlarının ilginç şekillere dönüştüğü doğal bir bölgedir. Müzede, bölgenin jeolojik yapısına ait taş eserler ve doğal oluşumlar sergilenebilir.

Hitit ve Hristiyan Dönemi Eserleri: Kapadokya bölgesi, tarihi boyunca Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Müzede, bu dönemlere ait eserler ve kalıntılar da ziyaretçilere sunulabilir.

Freskler: Kapadokya, tarihi kiliseleri ve manastırlarıyla da ünlüdür. Bu kiliselerdeki fresklerin bazıları müzede sergilenerek ziyaretçilere tarihi sanat eserlerini görebilme fırsatı verir.

Fakat belirtilen özellikler ve eserler müzenin koleksiyonuna ve sergileme politikasına göre değişebilir. Bu nedenle, müzeyi ziyaret etmeden önce güncel bilgileri almanız önerilir.

Nevşehir Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Nevşehir Müzesi, Türkiye'nin Nevşehir ilinde yer almaktadır. Müze, 1967 yılında Damat İbrahim Paşa Konağı'nda kurulmuştur. Müzede, Kapadokya bölgesinin arkeolojik ve etnografik eserleri sergilenmektedir.

Müze, her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Gişe Kapanış Saati ise 16.15'dir.

Nevşehir Müzesi'nin Adresi: 350 Evler Mahallesi, Türbe Sokak, No:1, Nevşehir Merkez, Nevşehir

Nevşehir Müzesi'nin Telefon Numarası: 0384 213 14 47

Nevşehir Müzesi'ne gitmek için birkaç yol vardır. Nevşehir müzesine gidiş için gerekli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Otobüsle: Nevşehir Otogarı'ndan kalkan otobüslerle Nevşehir Müzesi'ne ulaşabilirsiniz. Otobüs yolculuğu yaklaşık 15 dakika sürer.

Taksi ile: Nevşehir şehir merkezinden taksiyle Nevşehir Müzesi'ne ulaşabilirsiniz. Taksi yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürer.

Araba ile: Nevşehir Müzesi, Nevşehir şehir merkezinden yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Arabayla gitmek için Nevşehir Merkez'den Kayseri Caddesi'ne doğru ilerleyin ve Türbe Sokak'a dönün. Nevşehir Müzesi, Türbe Sokak'ta, No:1 adresindedir.

Nevşehir Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizde bulunan birçok müzede olduğu gibi Nevşehir Müzesini gezmek için de ücret ödemeniz gerekmemektedir. Yani Nevşehir Müzesi girişleri ücretsizdir.