Nevşehir’de acı olay! Devrilen forklift can aldı

Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:20

Nevşehir’de bir patates deposunda meydana gelen iş kazasında forkliftin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Merkeze bağlı Kavak beldesindeki doğal soğuk hava deposunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda 51 yaşındaki Teyfik S., forklift ile TIR'a yükleme yaptığı sırada iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı fark eden TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla forkliftin altından çıkarılan Teyfik S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Teyfik S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

