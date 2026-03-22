Nevşehir’de aile içi dehşet: Eşini vurdu, ardından intihara kalkıştı

Olay, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun Erdoğan ile eşi Kısmet Erdoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Erdoğan, yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Şahıs daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son vermek istedi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısmet Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kısmet Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.