Nevşehir’de aile içi dehşet: Eşini vurdu, ardından intihara kalkıştı

Olay, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun Erdoğan ile eşi Kısmet Erdoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Erdoğan, yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Şahıs daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son vermek istedi.