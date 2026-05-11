Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de akıllara durgunluk veren olay! Annelerine müdahale etmek için gelen sağlık çalışanını rehin aldılar
Giriş Tarihi: 11.05.2026 08:57

Nevşehir’de N.Ö.’nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönünce tansiyonu yükselen annelerine müdahale etmek için gelen sağlık personellerini rehin aldılar. Polisin müdahalesiyle sağlık personelleri kurtarılırken, bıçaklı kavgaya karışan 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi. N.Ö.'nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.



SAĞLIK GÖREVLİLERİ REHİN KALDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.'nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda endişelenen sağlık görevlilerinin de evden gitmelerine izin verilmedi. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.



POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı.



GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
