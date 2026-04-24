Nevşehir’de akran cinayetinde flaş karar: Cezası belli oldu!

CANİ BÖYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakalanan şüpheli, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturma aşamasında alınan ifadesinde sanık, olası bir kavga ihtimaline karşı yanında bıçak bulundurduğunu belirterek kendisini savunmak amacıyla bıçağı kullandığını ileri sürdü. Olayın ardından evine gittiğini, bıçağı çöp konteynerine attığını ve daha sonra polise teslim olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

