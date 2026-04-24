Nevşehir’de akran cinayetinde flaş karar: Cezası belli oldu!

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları dışında kimse alınmadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ancak sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza, Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda 14 yıl hapis cezasına indirildi. Heyet ayrıca, sanık hakkında haksız tahrik, meşru müdafaa, etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi uygulamadı. Olay, Eylül ayında Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaş meselesi nedeniyle F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada M.M.K., yanında bulunan bıçakla F.A.'yı göğsünden yaraladı.
CANİ BÖYLE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakalanan şüpheli, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturma aşamasında alınan ifadesinde sanık, olası bir kavga ihtimaline karşı yanında bıçak bulundurduğunu belirterek kendisini savunmak amacıyla bıçağı kullandığını ileri sürdü. Olayın ardından evine gittiğini, bıçağı çöp konteynerine attığını ve daha sonra polise teslim olduğunu ifade ettiği öğrenildi.