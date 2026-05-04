Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 01:32

Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

Nevşehir'de baba ve oğul bıçaklı kavgada birbirini yaraladı. Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

AA
Nevşehir’de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
  • ABONE OL

2000 Evler Mahallesi'nde, B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B'ye saldırı girişiminde bulundu.

Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı. Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA