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Giriş Tarihi: 8.1.2025 18:00 Son Güncelleme: 8.1.2025 19:29

Nevşehir’de baba ve oğul aynı kazada can verdi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

FULDA SARIYER
Nevşehir’de baba ve oğul aynı kazada can verdi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğalar kavşağında, kaza meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki otomobil ile Ali Köksal'ın kullandığı marka otomobil çarpıştı. Kazada Osman Çelik ve engelli babası Vurhan Çelik hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nevşehir’de baba ve oğul aynı kazada can verdi
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