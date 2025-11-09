Nevşehir’de bahçe temizliği facia getirdi: 87 yaşındaki kadın alevler arasında can verdi

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Şaziye B., bahçesindeki kuru otları temizlemek için küçük bir ateş yaktı. Ancak bir anda yön değiştiren rüzgâr, alevleri büyüttü. Panik içinde yangını söndürmeye çalışan yaşlı kadın, alevlerin ortasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Dumanları fark eden komşular, koşarak olay yerine gitti. Acı manzarayla karşılaşan köy sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.'nin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Köy halkı, yıllardır yalnız yaşayan yaşlı kadının çevresi tarafından sevilen biri olduğunu belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.