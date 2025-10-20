Nevşehir’de genç kadın evinin balkonundan düşerek can vermişti: Eşi cinayet suçlamasıyla yargılanacak

Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 35 yaşındaki İ.Ö., henüz netleşmeyen bir nedenle evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı sırada İ.Ö. ile eşi M.Ö. arasında tartışma çıktığı tespit edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.'nün eşini darp edip bıçakladığı, kadının ise kaçmaya çalışırken balkona sığındığı iddia edildi. İddiaya göre İ.Ö., evin kapısını açamayınca balkondan atladı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde eşinin kendisine saldırdığını, ardından balkona yönelip atlamak istediğini, onu tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını savundu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda, M.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d ve 82/1-f maddeleri uyarınca "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianame Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme süreciyle birlikte, İ.Ö.'nün intihar mı ettiği yoksa eşinin şiddetinden kaçarken mi yaşamını yitirdiği ortaya çıkacak. Tutuklu sanık M.Ö., Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.