Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 27 Mayıs 2026 Nevşehir bayram namazı saati

Nevşehir'de Kurban Bayramı coşkusu camilerde yaşanacak. 27 Mayıs 2025 tarihinde bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu namaz vakitleriyle birlikte Nevşehir bayram namazı saati belli oldu.
Kurban Bayramı namazı Nevşehir'de saat 05:54'te eda edilecek.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında eda edilen bayram namazı iki rekattır ve sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Namazdan önce din görevlileri bayram namazının kılınışı hakkında bilgi verdikten sonra müezzin kayyım nidada bulunur ve cemaate nasıl niyet edileceğine dair bilgi verir.
Ardından niyet edilerek namaza başlanır. Ramazan bayramı namazı için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmek gerekir. Daha sonra ilk rekat için namaza durulur.
Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:
Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.
Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.
Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.
Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.
İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.
Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.
Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.
Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazı İkinci Rekat Kılınışı:
İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.
Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.
Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.
Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.