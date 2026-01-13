Nevşehir’de bir kadın evde ölü bulundu!

Olay, Yeni Mahalle Lise Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D.'den (30) haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının ikametine gitti. Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M., alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti.