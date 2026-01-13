Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de bir kadın evde ölü bulundu!
Nevşehir'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Ebru D.’den haber alamayan erkek arkadaşı gittiği dairede genç kadını evde asılı halde bulundu. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Yeni Mahalle Lise Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D.'den (30) haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının ikametine gitti. Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M., alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti.

İkamete giren şahıslar, Ebru D.'yi evin giriş holünde asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısın talimatı üzerine soruşturma başlatıldı. Ebru D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

