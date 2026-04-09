Haberler Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:26 Son Güncelleme: 9.04.2026 15:21

Nevşehir’de dehşet! Kaldırım taşıyla defalarca kez başına vurdu: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Nevşehir’de eski eş gerilimi kanlı saldırıya dönüştü. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı öne sürülen şüpheli, eski eşinin beraber yaşadığı D.C.’nin başına taşla vurarak ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D. C. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.'nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı.

ÖNCE YUMRUKLA SONRA TAŞLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.'ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK UZAĞA KAÇAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A. B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B. C.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video


Uzaklaştırma kararı olan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

