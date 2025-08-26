Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de dünür kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 26.8.2025 12:34 Son Güncelleme: 26.8.2025 12:46

Nevşehir’de dünür kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde iki dünür arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 73 yaşındaki M.Ö., 78 yaşındaki dünürü S.Ü.’nün tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de dünür kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle M.Ö.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi S.Ü. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de dünür kavgası kanlı bitti: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz