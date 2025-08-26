Nevşehir’de dünür kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle M.Ö.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi S.Ü. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.