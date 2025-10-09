Nevşehir’de elektrik kablosu alev alev yandı: Yağmur kısa devre yaptırdı!

Korkutan olay, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray kavşağında meydana geldi. Bölgede yürütülen yol yapım ve park çalışmaları sırasında ucu açık bırakılan elektrik kablosu, yağışın etkisiyle kısa devre yaparak patladı. Bir anda alev alan kablo çevrede paniğe neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar; kablodan çıkan alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.