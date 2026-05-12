Nevşehir’de facianın eşiğinden dönüldü: TIR’ın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada!

Edinilen bilgiye göre, olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisini fark edince çarpmamak için ani manevra yaparak şerit değiştirdi. Kontrolden çıkma tehlikesi yaşayan tır, bu sırada yan şeritte bulunan başka bir öğrenci servisini teğet geçti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, büyük panik yaşandı.
O ANLAR KAMERALARA KAYDEDİLDİ
Yaşanan tehlikeli anlar araç kamerası ve KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemek ile kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.