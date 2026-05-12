Nevşehir’de facianın eşiğinden dönüldü: TIR’ın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada!

Edinilen bilgiye göre, olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisini fark edince çarpmamak için ani manevra yaparak şerit değiştirdi. Kontrolden çıkma tehlikesi yaşayan tır, bu sırada yan şeritte bulunan başka bir öğrenci servisini teğet geçti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, büyük panik yaşandı.