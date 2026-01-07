Nevşehir’de feci kaza: İşçi servisiyle hafif ticari araç birbirine girdi! 1 ölü, 14 yaralı

Feci kaza, Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki hafif ticari araçla B.Ö. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.