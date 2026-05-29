Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de feci kaza: Otobüs ile otomobil birbirine girdi! 1 ölü, 10 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:14

Nevşehir'de tur minibüsü ile otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kaza sonucu1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi Alibaran Numanoğlu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Y.C. idaresindeki tur minibüsü ile Avanos istikametinden gelen F.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcu olarak bulunan M.B. isimli kadın, aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü Y.C. ile minibüste bulunan diğer yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda otomobil sürücüsü F.A. ile minibüs sürücüsü Y.C. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

