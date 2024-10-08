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Giriş Tarihi: 8.10.2024 11:39

Nevşehir’de feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Nevşehir'de meydana gelen feci kazada ters şeritten ilerleyen aracın tırla kafa kafaya çarpışması sonucu sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA
Nevşehir’de feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Feci kaza, gece saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü Fatih Babaoğlu ters şeride girince, karşı yönden gelen Mahmut Yıldız'ın kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Sağlık ekipleri, tırın altına giren otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan tır sürücüsü de tedavi altına alındı. Meydana gelen feci kazada güvenlik kamerasına yansıdı.

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Nevşehir’de feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
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