Nevşehir’de feci kaza! Tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi Alibaran Numanoğlu Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Kayseri yönünden ilerleyen Y.C. yönetimindeki 50 AL 016 plakalı Mercedes marka tur minibüsü ile Avanos istikametinden gelen F.A. idaresindeki 50 AFT 710 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen tur minibüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, minibüste yolcu olarak bulunan M.B. isimli kadın aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ile minibüste bulunan diğer yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.A. ile minibüs sürücüsü Y.C., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.