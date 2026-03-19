Nevşehir’de feci zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu üzerindeki Karapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Çiğdem idaresindeki otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş yönetimindeki başka bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, aynı istikamette ilerleyen Hasan Sarıyıldız yönetimindeki minibüs de çarparak kazaya dahil oldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Feci kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Gültekin Cingitaş ile araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Aras Cingitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2'si ağır 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.