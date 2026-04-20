Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:16

Nevşehir’de fırın faciası: Ekmek yaparken göçük altında kalan kadın hayatını kaybetti

Nevşehir’de kadınların ekmek yaptığı fırında meydana gelen göçük faciayla sonuçlandı. Olayda 1 kadın göçük altında kalarak hayatını kaybederken, 5 kadın ise son anda kaçarak kurtuldu.

MEHTAP AYDOĞAN
Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde 1980'li yıllarda inşa edilen ekmek fırınında kadınlar imece usulü ekmek yaptığı sırada yapı aniden çöktü. Göçük sırasında içeride bulunan 5 kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, 64 yaşındaki Fatma Altın enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından fırının su alması nedeniyle yapının zayıfladığı ve bu nedenle göçüğün meydana geldiği değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden Fatma Altın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

